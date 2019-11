Πέισερς και Μάτζικ είχαν τις...λιγότερες βολές στην ιστορία του ΝΒΑ! (pic)

Οι δύο ομάδες επιχείρησαν συνολικά 11 βολές (5 η Ιντιάνα και 6 το Ορλάντο) οι οποίες είναι οι λιγότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του ΝΒΑ!

Μέχρι πρότινος το ρεκόρ κρατούσε από το μακρινό... 1980 και την αναμέτρηση των των Λος Άντζελες Λέικερς με το Σαν Ντιέγκο, όταν οι δύο ομάδες είχαν επιχειρήσει 12 βολές στο σύνολο!

The 11 combined free throw attempts by both teams during tonight’s game (Orlando, 6; Indiana, 5) are the fewest in ⁦@NBAHistory⁩.

— Orlando Magic PR (@Magic_PR) November 11, 2019