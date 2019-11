Τζορτζ για Λέοναρντ: «Είναι διασκεδαστικός, ο ''μύθος'' είναι αληθινός» (vid)

Ο Πολ Τζορτζ βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στην δράση, ώστε να βοηθήσει τους Κλίπερς και τον Καουάι Λέοναρντ. Ο πρώην παίκτης των Θάντερ ρωτήθηκε για τον περσινό ΜVP των Τελικών και απάντησε ξεκάθαρα ότι είναι ότι περίμενε.

Συχνά το σοβαρό ύφος του Λέοναρντ παρεξηγείται, ενώ όταν γελάει γίνεται θέμα. Κάπως έτσι του βγήκε το παρατσούκλι... fun guy, που ο συμπαίκτης του τόνισε ότι είναι πέρα για πέρα αληθινό.

«Όλα είναι αλήθεια όσα ακούγονται για εκείνον. Δουλεύει σκληρά, είναι σπουδαίος συμπαίκτης και είναι σπουδαίος στα αποδυτήρια. Στην πραγματικότητα μιλάει και είναι διασκεδαστικός τύπος. Ο μύθος είναι αληθινός».

Paul George on Kawhi Leonard - “Everything is true about his makeup. He works hard, he’s a great teammate, great locker room guy.

