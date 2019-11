Τα airball σε βολές συνεχίζονται για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και όπως φαίνεται αυτό είναι κάτι που εκνευρίζει τον Έλληνα σταρ του Μιλγουόκι. Στο παιχνίδι κόντρα στους Θάντερ έχασε ακόμα μια βολή, που δεν έφτασε καν στο καλάθι και βγήκε από το παιχνίδι με αρκετά νεύρα, ενώ έσκισε και την φανέλα του.

Giannis ripped his jersey in frustration after air balling a free throw pic.twitter.com/U4FRIXWdc7

— SportsCenter (@SportsCenter) November 11, 2019