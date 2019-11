Ο λόγος για τον Πιτ ΝτουΠρέ, ο οποίος έκλεψε την παράσταση στο «Madison Square Garden» πριν από το τζάμπολ του αγώνα.

Δείτε το σχετικό βίντεο, με τον 96χρονο να παίζει τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ με τη φυσαρμόνικά του.

96 year-old World War II veteran Pete DuPré played the national anthem on his harmonica before the Knicks game Sunday pic.twitter.com/hwoVs8F9C1

— ESPN (@espn) November 11, 2019