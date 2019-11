Αρκετά χρόνια πίσω θα πρέπει να γυρίσουν οι Μπακς για να βρουν έναν παίκτη που να έχει από 30 πόντους και πάνω σε πέντε σερί ματς.

Αυτό το είχε πετύχει το 1978 ο Μαρκίς Τζόνσον το 1978 ικι ο Γιάνναρος σήμερα!

Giannis is the first Buck since @olskool888 (1978) to have 30 points in five straight games.#FearTheDeer pic.twitter.com/IYb9xZjgyZ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 11, 2019