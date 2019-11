Ματσάρα στη Μινεσότα με τους Νάγκετς τελικά να γλιτώνουν την αυτοκτονία χάρη στο καλάθι του Γιόκιτς στο τέλος. Πιο πριν, ο Τάουνς είχε φροντίσει αν στείλει το ματς στην παράταση.

Θαυμάστε δύο υπέροχα καλάθια:

NIKOLA DOES IT AGAIN!!!

Joker gives us the lead with 2.4 seconds left!!!#MileHighBasketball pic.twitter.com/o9BhIFeJA2

— Denver Nuggets (@nuggets) November 10, 2019