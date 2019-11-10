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Ο Ντιαλό στην κορυφή του Top 5 (vid)

Ο Ντιαλό στην κορυφή του Top 5 (vid)

Ο Ντιαλό στην κορυφή του Top 5 (vid)

Αρκετά θεαματικό ήταν το Top 5 φάσεων της χθεσινής βραδιάς στο NBA. 

Μπορεί το πρόγραμμα να είχε πέντε αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα του ΝΒΑ, αλλά το θέαμα δεν έλειψε.

Παρακολουθείστε το εντυπωσιακό Top 5 με τον Χαμιντού Ντιαλό να κατέχει την κορυφή χάρη σε ένα εκπληκτικό κάρφωμα.

Δείτε το βίντεο...

NBA Top 5 Plays of the Night | November 9, 2019

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