Κολεγιακή ομάδα νίκησε την Team USA! (vid)

Για πρώτη φορά στα 20 χρόνια ομάδα κολεγίου επικράτησε της εθνικής Γυναικών των ΗΠΑ.

Η ιστορία γράφτηκε στο Όρεγκον όπου το τοπικό πανεπιστήμιο έδωσε φιλικό προετοιμασία με την Team USA και επικράτησε με 93-86.

Η Σαμπρίνια Ιονέσκου τελείωσε το παιχνίδι με 30 πόντους και 7 ριμπάουντ και ουσιαστικά άνοιξε τις πόρτες του WNBA...

OREGON DEFEATS TEAM USA, 93-86‼️

It's the first time in 20 YEARS a college team has defeated the Women's National Team.

▪️Sabrina Ionescu: 30 points, 7 dimes

▪️Satou Sabally: 25 points, 6 boards

▪️Ruthy Hebard: 18 points, 11 boards

(: @Pac12Network) pic.twitter.com/mHzbowZYXQ

— SLAM (@SLAMonline) November 10, 2019