Ρόκετς: Πάσα του Χάρντεν πίσω από την πλάτη (vid)

Ο Τζέιμς Χάρντεν πάσαρε πίσω από την πλάτη στον Καπέλα με τον δεύτερο να μην χάνει την ευκαιρία να αφήσει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι.
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ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 91vs
VALENCIA 80
ΤΕΛΙΚΟ
FENERBAHCE BEKO 90vs
BAYERN MUNCHEN 82
ΤΕΛΙΚΟ
ZALGIRIS KAUNAS 86vs
FC BARCELONA 93
ΤΕΛΙΚΟ
LYON-VILLEURBANNE 67vs
CSKA MOSCOW 66
ΤΕΛΙΚΟ
NORWICH CITY 0vs
WATFORD FC 2
ΤΕΛΙΚΟ
1. FC KOLN 1vs
TSG 1899 HOFFENHEIM 2
ΤΕΛΙΚΟ
REAL SOCIEDAD 1vs
CD LEGANES 1
ΤΕΛΙΚΟ
OGC NICE 1vs
GIRONDINS BORDEAUX 1
ΤΕΛΙΚΟ
US SASSUOLO 3vs
FC BOLOGNA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 67vs
ANADOLU EFES 86
ΑΡΗΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΕΚ -
MALLORCA -vs
VILLARREAL CF -
ATHLETIC BILBAO -vs
LEVANTE UD -
ATLETICO MADRID -vs
ESPANYOL -
GETAFE CF -vs
OSASUNA -
REAL BETIS -vs
SEVILLA FC -
WOLVES -vs
ASTON VILLA -
MANCHESTER UNITED -vs
BRIGHTON & HOVE -
LIVERPOOL FC -vs
MANCHESTER CITY -
CAGLIARI -vs
ACF FIORENTINA -
LAZIO -vs
LECCE -
SAMPDORIA -vs
ATALANTA -
UDINESE -vs
SPAL -
PARMA -vs
AS ROMA -
JUVENTUS -vs
AC MILAN -
B. MONCHENGLADBACH -vs
SV WERDER BREMEN -
VFL WOLFSBURG -vs
BAYER 04 LEVERKUSEN -
SC FREIBURG -vs
EINTRACHT FRANKFURT -
LIVE
CHICAGO BULLS 79vs
HOUSTON ROCKETS 98
LIVE
MEMPHIS GRIZZLIES 110vs
DALLAS MAVERICKS 122
LIVE
OKLAHOMA CITY 108vs
GOLDEN STATE 96
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 115vs
BOSTON CELTICS 135
ΤΕΛΙΚΟ
CHARLOTTE HORNETS 110vs
NEW ORLEANS PELICANS 115
MINNESOTA -vs
DENVER NUGGETS -
ORENBURG -vs
UFA -
ARSENAL TULA -vs
ZENIT ST PETERSBURG -
FK SOCHI -vs
CSKA MOSCOW -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
FK KRASNODAR -
AFYON BELEDIYE -vs
TOFAS -
FENERBAHCE BEKO -vs
BESIKTAS -
GAZIANTEP -vs
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TURK TELEKOM -vs
OGM ORMANSPOR -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
OPENJOBMETIS VARESE -
RED OCTOBER CANTU -vs
VIRTUS ROMA -
ALMA TRIESTE -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
VIRTUS BOLOGNA -vs
DE LONGHI TREVISO -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
FORTITUDO BOLOGNA -
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SASSARI -
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BESIKTAS -vs
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KIROLBET BASKONIA -
REAL BETIS -vs
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MORABANC ANDORRA -
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JOVENTUT BADALONA -
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VALENCIA -
DOVER ATHLETIC -vs
SOUTHEND UNITED -
BRISTOL ROVERS -vs
BROMLEY -
WREXHAM -vs
ROCHDALE -
GATESHEAD -vs
OLDHAM ATHLETIC -
CHIPPENHAM TOWN -vs
NORTHAMPTON TOWN -
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BARNET -vs
FLEETWOOD TOWN -
MACCLESFIELD TOWN -vs
KINGSTONIAN -
LEYTON ORIENT -vs
MALDON & TIPTREE -
HAYES & YEADING UTD. -vs
OXFORD UNITED -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
STADE RENNES -vs
AMIENS SC -
FC NANTES -vs
AS SAINT-ETIENNE -
MONTPELLIER HSC -vs
TOULOUSE FC -
OLYMPIQUE MARSEILLE -vs
OLYMPIQUE LYON -
ΚΗΦΙΣΙA -vs
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
Χάρντεν είναι αυτός και πασάρει με όποιον τρόπο θέλει.
Ο Τζέιμς Χάρντεν πάσαρε πίσω από την πλάτη στον Καπέλα με τον δεύτερο να μην χάνει την ευκαιρία να αφήσει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι.
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