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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑHouston Rockets
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Ρόκετς: Πάσα του Χάρντεν πίσω από την πλάτη (vid)

Ρόκετς: Πάσα του Χάρντεν πίσω από την πλάτη (vid)

Ρόκετς: Πάσα του Χάρντεν πίσω από την πλάτη (vid)

Χάρντεν είναι αυτός και πασάρει με όποιον τρόπο θέλει.

Ο Τζέιμς Χάρντεν πάσαρε πίσω από την πλάτη στον Καπέλα με τον δεύτερο να μην χάνει την ευκαιρία να αφήσει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι.

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