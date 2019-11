Νο look πάσα από Γκαλινάρι, κάρφωμα από Άνταμς (vid)

Γκαλινάρι και Ανταμς κάνουν... σμπαράλια την άμυνα των Ουόριορς.

No-look from Gallo to Adams for the @okcthunder slam! #ThunderUp

: https://t.co/lZZApswzuX pic.twitter.com/Pm7oazrS6f

— NBA (@NBA) November 10, 2019