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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑOklahoma City Thunder
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Νο look πάσα από Γκαλινάρι, κάρφωμα από Άνταμς (vid)

Νο look πάσα από Γκαλινάρι, κάρφωμα από Άνταμς (vid)

Νο look πάσα από Γκαλινάρι, κάρφωμα από Άνταμς (vid)

Ο Γκαλινάρι πασάρει στον Άνταμς χωρίς να βλέπει κι ο δεύτερος καρφώνει με... ισοπεδωτικό τρόπο.

Γκαλινάρι και Ανταμς κάνουν... σμπαράλια την άμυνα των Ουόριορς.

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