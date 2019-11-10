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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑCharlotte Hornets
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Ο Μονκ καρφώνει και τρελαίνει κόσμο! (vid)

Ο Μονκ καρφώνει και τρελαίνει κόσμο! (vid)

Ο Μονκ καρφώνει και τρελαίνει κόσμο! (vid)

Τρομερός Μονκ... πηδάει στο Θεό και καρφώνει εντυπωσιακά στο καλάθι των Πέλικανς.

Ποιος θα τον κόψει; Μάλλον κανείς! Ο Μονκ παίρνει την μπάλα και καρφώνει εντυπωσιακά με το ένα χέρι, σε μια φάση όπου μέχρι κι οι αντίπαλοι θα ζήλεψαν.

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