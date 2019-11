Ο Μπλέικ Γκρίφν αντιμετώπισε πόνους χαμηλά στη μέση του με αποτέλεσμα να απουσιάσει από τα δέκα πρώτα παιχνίδια των Πίστονς.

Ο φόργουορντ της ομάδας του Ντιτρόιτ είναι πλέον έτοιμος και αναμένεται να κάνει το φετινό του ντεμπούτο στο παιχνίδι με αντίπαλο του Τίμπεργουλβς.

After missing 10 games to start the season, Detroit Pistons forward Blake Griffin plans to make his season-debut against Minnesota on Monday, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 9, 2019