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Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

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Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με πέντε αναμετρήσεις και το gazzetta.gr σας μεταφέρει την εξέλιξη των αγώνων.  

Το αποψινό (10/11) πρόγραμμα

00:00 Σπερς - Σέλτικς
02:00 Χόρνετς - Πέλικανς 
03:00 Μπουλς - Ρόκετς
03:00 Γκρίζλις - Μάβερικς
03:00 Θάντερ - Ουόριορς

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