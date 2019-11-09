Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

Το αποψινό (10/11) πρόγραμμα
00:00 Σπερς - Σέλτικς
02:00 Χόρνετς - Πέλικανς
03:00 Μπουλς - Ρόκετς
03:00 Γκρίζλις - Μάβερικς
03:00 Θάντερ - Ουόριορς
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 91vs
VALENCIA 80
ΤΕΛΙΚΟ
FENERBAHCE BEKO 90vs
BAYERN MUNCHEN 82
ΤΕΛΙΚΟ
ZALGIRIS KAUNAS 86vs
FC BARCELONA 93
ΤΕΛΙΚΟ
LYON-VILLEURBANNE 67vs
CSKA MOSCOW 66
ΤΕΛΙΚΟ
NORWICH CITY 0vs
WATFORD FC 2
ΤΕΛΙΚΟ
1. FC KOLN 1vs
TSG 1899 HOFFENHEIM 2
ΤΕΛΙΚΟ
REAL SOCIEDAD 1vs
CD LEGANES 1
ΤΕΛΙΚΟ
OGC NICE 1vs
GIRONDINS BORDEAUX 1
ΤΕΛΙΚΟ
US SASSUOLO 3vs
FC BOLOGNA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 67vs
ANADOLU EFES 86
ΑΡΗΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΕΚ -
MALLORCA -vs
VILLARREAL CF -
ATHLETIC BILBAO -vs
LEVANTE UD -
ATLETICO MADRID -vs
ESPANYOL -
GETAFE CF -vs
OSASUNA -
REAL BETIS -vs
SEVILLA FC -
MANCHESTER UNITED -vs
BRIGHTON & HOVE -
WOLVES -vs
ASTON VILLA -
LIVERPOOL FC -vs
MANCHESTER CITY -
CAGLIARI -vs
ACF FIORENTINA -
UDINESE -vs
SPAL -
LAZIO -vs
LECCE -
SAMPDORIA -vs
ATALANTA -
PARMA -vs
AS ROMA -
JUVENTUS -vs
AC MILAN -
B. MONCHENGLADBACH -vs
SV WERDER BREMEN -
VFL WOLFSBURG -vs
BAYER 04 LEVERKUSEN -
SC FREIBURG -vs
EINTRACHT FRANKFURT -
LIVE
SAN ANTONIO SPURS 10vs
BOSTON CELTICS 19
CHARLOTTE HORNETS -vs
NEW ORLEANS PELICANS -
OKLAHOMA CITY -vs
GOLDEN STATE -
CHICAGO BULLS -vs
HOUSTON ROCKETS -
MEMPHIS GRIZZLIES -vs
DALLAS MAVERICKS -
MINNESOTA -vs
DENVER NUGGETS -
ORENBURG -vs
UFA -
ARSENAL TULA -vs
ZENIT ST PETERSBURG -
FK SOCHI -vs
CSKA MOSCOW -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
FK KRASNODAR -
AFYON BELEDIYE -vs
TOFAS -
FENERBAHCE BEKO -vs
BESIKTAS -
GAZIANTEP -vs
ANADOLU EFES -
TURK TELEKOM -vs
OGM ORMANSPOR -
GOZTEPE -vs
YENI MALATYASPOR -
TRABZONSPOR -vs
ALANYASPOR -
BESIKTAS -vs
DENIZLISPOR -
ISTANBUL BASAKSEHIR -vs
ANKARAGUCU -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
OPENJOBMETIS VARESE -
RED OCTOBER CANTU -vs
VIRTUS ROMA -
ALMA TRIESTE -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
VIRTUS BOLOGNA -vs
DE LONGHI TREVISO -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
FORTITUDO BOLOGNA -
UMANA REYER VENEZIA -vs
SASSARI -
REAL BETIS -vs
FC BARCELONA -
ESTUDIANTES -vs
MORABANC ANDORRA -
MONBUS OBRADOIRO -vs
KIROLBET BASKONIA -
ZARAGOZA -vs
JOVENTUT BADALONA -
REAL MADRID -vs
UNICAJA -
UCAM MURCIA -vs
VALENCIA -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
DOVER ATHLETIC -vs
SOUTHEND UNITED -
YORK CITY -vs
ALTRINCHAM -
BARNET -vs
FLEETWOOD TOWN -
MACCLESFIELD TOWN -vs
KINGSTONIAN -
LEYTON ORIENT -vs
MALDON & TIPTREE -
BRISTOL ROVERS -vs
BROMLEY -
WREXHAM -vs
ROCHDALE -
GATESHEAD -vs
OLDHAM ATHLETIC -
CHIPPENHAM TOWN -vs
NORTHAMPTON TOWN -
HAYES & YEADING UTD. -vs
OXFORD UNITED -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
STADE RENNES -vs
AMIENS SC -
MONTPELLIER HSC -vs
TOULOUSE FC -
FC NANTES -vs
AS SAINT-ETIENNE -
OLYMPIQUE MARSEILLE -vs
OLYMPIQUE LYON -
ΚΗΦΙΣΙA -vs
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με πέντε αναμετρήσεις και το gazzetta.gr σας μεταφέρει την εξέλιξη των αγώνων.
Το αποψινό (10/11) πρόγραμμα
00:00 Σπερς - Σέλτικς
02:00 Χόρνετς - Πέλικανς
03:00 Μπουλς - Ρόκετς
03:00 Γκρίζλις - Μάβερικς
03:00 Θάντερ - Ουόριορς