Τα πολλά ζελεδάκια προκάλεσαν λιποθυμία και επιληπτική κρίση στον Ουέιτερς (pics)

Ο 27χρονος παίκτης στάθηκε άτυχος πριν την αναμέτρηση με τους Λέικερς, καθώς κατά τη διάρκεια της πτήσης της ομάδας, λιποθύμησε, αφού κατανάλωσε υπερβολικά πολλά ζελεδάκια.

Όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε και εκείνος ξύπνησε, έπαθε επιληπτική κρίση, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αναμέτρησης.

UPDATE: Dion Waiters is the Heat player who had medical emergency on team plane, I’ve confirmed.

Waiters overdosed on “gummies,” sources say, and was passed out when plane landed.

He had a seizure when he was finally woken up, I’m told.

Waiters was listed out tonight (illness)

— Andy Slater (@AndySlater) November 9, 2019