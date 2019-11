Ντόντσιτς: «Πήρα λάθος απόφαση, απογοήτευσα πάλι την ομάδα μου» (vid)

Οι μεγάλοι παίκτες φτιάχνουν χαρακτήρα και από τις δύσκολες στιγμές και τα λάθη τους και μια τέτοια βίωσε ο Λούκα Ντόντσιτς στο παιχνίδι με τους Νικς.

Ο νεαρός Σλοβένος ήθελε να ισοφαρίσει το ματς και με 20 περίπου δευτερόλεπτα στο ρολόι πήρε ένα μακρινό σουτ στο οποίο αστόχησε και μαζί «καταδίκασε» την ομάδα του. Στο τέλος έκανε αυτοκριτική και παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος.

«Πήρα μια λάθος απόφαση. Αυτό δεν ήταν το σουτ που έψαχνα. Απογοήτευσα και πάλι την ομάδα μου. Πρέπει να παίρνω καλύτερες αποφάσεις».

With the game on the line, Luka Doncic takes a questionable shot to try to tie it pic.twitter.com/3oba2p7IO7

— The Render (@TheRenderNBA) November 9, 2019