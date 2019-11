Ασταμάτητος Σιάκαμ όπως λέμε Κάρτερ και Μπος! (pic & vid)

Ο παίκτης των Ράπτορς έγραψε ιστορία στο παιχνίδι με τους Πέλικανς, αφού είχε 44 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ στην νίκη της ομάδας του.

Ο Σιάκαμ το κατάφερε αυτό για δεύτερη φορά στην καριέρα του και οι μοναδικοί που το έχουν κάνει αυτό για το Τορόντο, είναι ο Βινς Κάρτερ τον Νοέμβριο του 2000 και ο Κρις Μπος τον Ιανουάριο το 2010.

Pascal Siakam reached 44 points and 10 rebounds for the second time with the @Raptors. All other players in Raptors’ franchise history have combined for two such games – Vince Carter in Nov. 2000 and Chris Bosh in Jan. 2010. pic.twitter.com/K6iF7BBo2f

— NBA.com/Stats (@nbastats) November 9, 2019