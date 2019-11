ΛεΜπρον: «Όλο το καλοκαίρι ήμουν από τις 3:30 στο γυμναστήριο» (vid)

Ο «Βασιλιάς» έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά την σεζόν και αυτό δεν γίνεται τυχαία. Έχει δουλέψει πολύ για να είναι σε αυτή την κατάσταση και μετά το παιχνίδι με τους Χιτ παραδέχτηκε ότι η προσπάθεια που έχει κάνει είναι αυτή που τον έχει φέρει σε αυτό το σημείο.

«Γύριζα το Space Jam τρεις μήνες όλο το καλοκαίρι και ξεκινούσαμε στις 6:30 το πρωί. Για να γίνει αυτό ήμουν στο γυμναστήριο από τις 3:30 ή στις 4 το πρωί, πριν από 12, 13 ή και 14 ώρες γύρισμα. Ξέρω πόσο πολύ έχω προσπαθήσει. Ξέρω ποιο είναι το βασικό. Ακόμα και όταν γύριζα την ταινία, ήξερα ότι έπρεπε να είμαι έτοιμος το φθινόπωρο και αυτό υπάρχει πάντα στο μυαλό μου».

Lakers’ LeBron James on offseason work paying off w/ 7-1 start: “I shot Space Jam for three months all summer and my call times were at 6:30 in the morning. I was in the gym at 3:30, 4 in the morning before shooting 12, 13, 14 hours. I know how much I put into my craft.” pic.twitter.com/PIK9tCXcLz

