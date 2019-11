Καρμέλο Άντονι: «Θέλω να παίξω 2000%, κάντε το τίτλο» (vid)

Μπορεί να έχει φτάσει 35 χρονών και να μην έχει καταφέρει να βρει ομάδα, ο Καρμέλο Άντονι πάντως θέλει πάρα πολύ να επιστρέψει στην δράση και το δηλώνει. Ο παίκτης προετοιμάστηκε όλο το καλοκαίρι, αλλά η πολυπόθητη πρόταση δεν ήρθε και έτσι ακόμα περιμένει. Πάντως δεν χάνει την αισιοδοξία του και όταν ρωτήθηκε για το αν θέλει να επιστρέψει ήταν ξεκάθαρος.

«Είμαι έκπληκτος, αλλά είναι αυτό που είναι στο σημείο που είμαστε. Κάθομαι και περιμένω να δω τι θα γίνει. Θέλω να παίξω 2000%, κάνε το τίτλο αυτό».

Melo on if he still wants to play: "2000 percent. Make that the headline."

SIGN HIM (via @sny_knicks) pic.twitter.com/9tmDt7vqHF

