Τρελαίνει την στατιστική ο Ντόντσιτς και διαλύει κάθε ρεκόρ! (pics)

Ο νεαρός Σλοβένος έχει τρελάνει την στατιστική και συνεχίζει με απόλυτη συνέπεια να γράφει ιστορία. Στο παιχνίδι κόντρα στους Νικς, ο Ντόντσιτς έκανε και πάλι triple double και έγινε ο νεότερος παίκτης της ιστορίας με 4 triple double στα 8 πρώτα παιχνίδια της σεζόν, ενώ μαζί με τον Στόουκς (1957-58), τον Ρόμπερτσον (1960-61, 1961-62) και τον Ουέστμπρουκ είναι οι μοναδικοί που το έχουν καταφέρει.

Παράλληλα, έσπασε το ρεκόρ με τα περισσότερα triple double με 30 πόντους, πριν τα 21 του χρόνια, ξεπερνώντας τον ΛεΜπρον Τζέιμς, ενώ έσπασε και το ρεκόρ των Μάβερικς με τα περισσότερα triple double με 20 πόντους, αφού πλέον έχει 10 και ξεπέρασε τον Κιντ, που κρατούσε το ρεκόρ της ομάδας του Ντάλας.

Luka Doncic is the youngest player in @NBAHistory to record 4 triple-doubles in the first 8 games of a season. He also joins Maurice Stokes (1957-58), Oscar Robertson (1960-61,1961-62) and Russell Westbrook (2016-17) as the only players to do so. pic.twitter.com/W3eOHUiM5J

With that assist, #Mavericks G/F Luka Dončić has broken the record for most 30-point triple-doubles before the age of 21, previously held by LeBron James.

Dončić also broke the #Mavericks record for 20-point triple-doubles. He has 10, passing Jason Kidd for the franchise lead. pic.twitter.com/04FLOB5vs6

— Mavs PR (@MavsPR) November 9, 2019