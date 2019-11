Ήρωας της τελευταίας στιγμής για τους Τζαζ ο Μπόγιαν Μποντγκάνοβιτς, ο οποίος με το σκορ στο 100-100 σηκώθηκε από την γωνία για τρεις κι έδωσε τη νίκη στην ομάδα του απέναντι στους Μπακς.

Bojan Bogdanovic lets it fly from the corner for the @utahjazz #TissotBuzzerBeater! #ThisIsYourTime #TakeNote pic.twitter.com/UPTE2Lc4fr

— NBA (@NBA) November 9, 2019