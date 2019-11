Λέοναρντ: «Είναι απογοητευτικό, θέλουν να παίζουμε ακόμα και αν δεν είμαστε έτοιμοι» (vid)

Οι Κλίπερς έχουν γίνει θέμα συζήτησης σε ολόκληρο το ΝΒΑ και όχι για... καλό θέμα. Επέλεξαν να ξεκουράσουν τον Καουάι Λέοναρντ στο παιχνίδι με τους Μπακς και αυτό τους έχει φέρει σε δύσκολη θέση. Αφού άκουσαν κριτική, τιμωρήθηκαν και με πρόστιμο, με τον Καουάι Λέοναρντ να τονίζει, μετά το παιχνίδι με τους Μπλέιζερς, ότι είναι καλά, ενώ στην συνέντευξη Τύπου δήλωσε απογοητευμένος.

«Είναι απογοητευτικό. Νιώθω λες και θέλουν να παίζουμε ακόμα και αν δεν είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να κάνω ό,τι θα με κάνει υγιή».

Clippers’ Kawhi Leonard on NBA’s fine of Doc Rivers over load management and health comments: “It’s just disappointing. It feels like they want players to play if they’re not ready. I’ve got to do what’s going to make me healthy.” pic.twitter.com/RgHkryAcPX

— Ben Golliver (@BenGolliver) November 8, 2019