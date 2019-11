Μπούκερ για Ουίζαρντς: «Έχ$@αν στα παπούτσια συμπαικτών μου»! (vid)

Μια λέξη επικρατούσε το διάστημα της θητείας (2010-14) του Τρέβορ Μπούκερ στους Ουίζαρντς: χάος!

Ο 31χρονος φόργουορντ έδωσε συνέντευξη κι έκανε πολλές αποκαλύψεις για την κατάσταση στην ομάδα της Ουάσινγκτον, βγάζοντας τα... άπλυτα στη φόρα.

«Πήγαινα στα αποδυτήρια, ημέρα αγώνα, και ένας παίκτης έσκιζε την εμφάνιση ενός άλλου. Κάποιος άλλος έχ3@ζε στο παπούτσι του άλλου. Θεέ μου, έχω ιστορίες για μέρες! Ήμασταν εκτός έδρας και μπουκάραμε στο δωμάτιο του άλλου, τον πλακώναμε ή τον δέναμε. Έχω τόσες πολλές ιστορίες από τις ημέρες στην Ουάσινγκτον! Είχε πλάκα, αλλά κοιτώντας πίσω, ήταν τόσο αντιεπαγγελματικό!», είπε χαρακτηριστικά.

Έπειτα, δεν δίστασε να πει ακόμα μια ιστορία: «Μια νύχτα, έξω από ένα κλαμπ, οι συμπαίκτες μου έμπλεξαν σε καυγά. Μετά, ένας από τους συμπαίκτες μου προσπάθησε να μπει στη μέση και να το σταματήσει, αλλά κατέληξε να τρώει ξύλο από την αστυνομία. Τον γυρνούσα σπίτι κι είχε βάλει τα κλάματα».

Μετά, πρόσθεσε: «Ήταν η πρώτη μου ομάδα στο ΝΒΑ και ήμουν "Ουάου, το ΝΒΑ είναι ένα αληθινό γαμ%$@νο σόου"! Όταν, όμως, πήγα στη Γιούτα, είδα πόσο διαφορετικά ήταν. Πολύ πιο επαγγελματικά και μού άρεσε περισσότερο. Ήταν πιο δομημένα και οικογενειακά. Πήγα και σε άλλες ομάδες και κατάλαβα πως ό,τι γινόταν στην Ουάσινγκτον, δεν ήταν καθόλου φυσιολογικό».

Τέλος, φρόντισε να προσθέσει: «Ήταν πιθανώς η πιο άθλια ομάδα που έχω παίξει, αλλά ήταν η πιο διασκεδαστική που είχα ποτέ στο ΝΒΑ! Επειδή κανείς δεν νοιαζόταν για τίποτα».

Trevor Booker on those crazy Wizards teams: "One player cut up another player's suit. One guy took a sh** in another guy's shoe. We'd break into each other's room and beat a player up, tie him up... It was my first NBA team so I was like, "Wow, the NBA is really a sh** show!'" pic.twitter.com/Dry3N1Lkg4

— Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) November 6, 2019