Κλίπερς: Μπουγέλο στον Ρίβερς για τις 900 νίκες στο ΝΒΑ! (vids)

Η ομάδα του Λος Άντζελες νίκησε τους Μπλέιζερς με ανατροπή στην τελευταία περίοδο και ο Ντοκ Ρίβερς έγινε ο 13ος προπονητής που φτάνει τις 900 νίκες στο ΝΒΑ.

Στα αποδυτήρια, ο 58χρονος κόουτς έβγαλε ένα λόγο, που τόνιζε πως χωρίς τους παίκτες του, δεν θα τα κατάφερνε, και οι ίδιοι είχαν μια... έκπληξη.

Την στιγμή που όλοι ένωσαν τα χέρια, ένας κουβάς νερό ήρθε από πίσω του, για να τον κάνει χάλια!

Ο ίδιος το διασκέδασε πάντως!

"The 900 is because of all ya'll."

The team celebrates @docrivers' milestone victory. pic.twitter.com/1zboTjkfjj

