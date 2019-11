Τζόρνταν: «Πληρώνεστε για να παίζετε 82 παιχνίδια» (pic)

Ο Λέοναρντ κάθισε να ξεκουραστεί στο παιχνίδι με τους Μπακς και έχει δημιουργηθεί τεράστιο θέμα στο ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο πρώτος που το σχολίασε, οι Κλίπερς δέχτηκαν πρόστιμο και έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το θέμα. Επόμενος που μπήκε στην κουβέντα ήταν ο Στιβ Κλίφορντ, ο προπονητής των Μάτζικ, όπου σχολίασε ότι όταν ήταν με τον Τζόρνταν στους Χόρνετς, ο MJ τους έλεγε ότι πληρώνονται για να παίζουν 82 ματς στην σεζόν, κάνοντας ξεκάθαρη την άποψη του για την ξεκούραση των παικτών μέσα στην σεζόν.

When asked about load management, Magic coach Steve Clifford brought up what he's heard MJ tell players. pic.twitter.com/AdzEyZorRm

— SportsCenter (@SportsCenter) November 8, 2019