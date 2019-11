Για πρώτη φορά κλήθηκε να βρεθεί ως αντίπαλος στην Σάρλοτ ο Κέμπα Ουόκερ ως παίκτης των Σέλτικς. Ο επί 8 χρόνια κορυφαίος σκόρερ της ιστορίας των Χόρνετς, αποθεώθηκε και δεν άντεξε με αποτέλεσμα να δακρύσει.

Kemba Walker gets a standing ovation in his return to Charlotte pic.twitter.com/G4eDYRehMO

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 8, 2019