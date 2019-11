Κλίπερς: Πρόστιμο 50.000 δολάρια για τις αντιφάσεις για την υγεία του Λέοναρντ! (pic)

Την απόφαση να ξεκουράσουν τον Λέοναρντ πήραν στο παιχνίδι με τους Μπακς οι Κλίπερς. Ο άσος της ομάδας του Λος Άντζελες, αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο κι έχει μπει σε σχετικό πρωτόκολλο για να μην παίζει συνεχόμενα παιχνίδια.

Έτσι, είχε αποφασιστεί να μην παίξει με τους Μπακς. Όμως ο προπονητής του, Ντοκ Ρίβερς, δήλωσε πως είναι υγιής αλλά παρ' όλα αυτά δεν αγωνίστηκε κόντρα στην ομάδα του Γιάννη και του Θανάση. Για τον λόγο αυτό το ΝΒΑ τιμώρησε τους Κλίπερς με 50.000 δολάρια!

The NBA fines the Clippers $50,000 after Doc Rivers says Kawhi was “healthy” last night. (Translation: the league stuck its neck out with a fanbase frustrated with ‘load management’ because officials believed Kawhi has a legit health issue...then watched Doc say Kawhi is fine.) pic.twitter.com/42jQfceBjv

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) November 7, 2019