«Γροθιά» στον ρατσισμό έδωσαν φίλαθλοι των Μπακς - Ράπτορς! (pic)

Την περσινή σεζόν και στη διάρκεια των playoffs, ένας φίλαθλος της ομάδας του Μιλγουόκι έκανε ένα ρατσιστικό tweet για τον φανατικό θαυμαστή του Τορόντο κι επιχειρηματία, Ναβ Μπατία.

Πώς το αντιμετώπισε, λοιπόν, ο Μπατία; Ούτε απάντησε στο σχόλιο, ούτε έβρισε, ούτε τον πλάκωσε στο ξύλο, ούτε τίποτα.

Αντιθέτως, έκανε κάτι που δεν θα έκαναν πολλοί. Πιθανώς και κανένας!

Τού έκανε έκπληξη και «πέταξε» μέχρι το Μιλγουόκι, τού έκανε το τραπέζι και πήρε εισιτήρια σε όλη την οικογένεια του για το παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, που έγινε πριν από λίγες ημέρες.

Ο εν λόγω οπαδός των Μπακς, που παραμένει ανώνυμος, λέει πως πια «είναι φίλοι για μια ζωή»!

Hey @Twitter this tweet by @KJB30 is racist and should be removed. There is no place for this type of language in the @NBA or on Twitter. Also, I don’t know you @KJB30 but I welcome you to come to Toronto and meet @superfan_nav he’s one of the nicest guys in the game #Cdnpoli pic.twitter.com/MnMroEFjyY

— Raj Grewal (@RajLiberal) May 22, 2019