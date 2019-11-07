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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑChicago Bulls
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Σατοράνσκι: Ρεκόρ καριέρας στο ΝΒΑ με 27 πόντους vid)

Σατοράνσκι: Ρεκόρ καριέρας στο ΝΒΑ με 27 πόντους vid)

Σατοράνσκι: Ρεκόρ καριέρας στο ΝΒΑ με 27 πόντους vid)

O Tόμας Σατοράνσκι ήταν εντυπωσιακός με ρεκόρ καριέρας (27 πόντοι) στο ματς με τους Χοκς, βοηθώντας τους Μπουλς να φτάσουν στη νίκη.

Μεγάλο ματς έκανε ο Τόμας Σατοράνσκι απέναντι στους Χοκς.

Ο Τσέχος πέτυχε ρεκόρ καριέρας στο ΝΒΑ. αφού ειχε 27 πόντους με 10/13 σουτ.

Επιπλέον μοίρασε 8 ασίστ και κατέβασε  7 ριμπάουντ.

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