Ρόουζ: O «Φοίνικας» αναγεννήθηκε από τις στάχτες του και το «κλειδί» είναι η ευτυχία!

Οι ωραιότερες ιστορίες έχουν στο μονοπάτι τους τα... πάντα. Ευτυχία, δυστυχία, χαρά, πόνο, κορυφές και σκοτάδια και έτσι ολοκληρώνονται και γίνονται μάθημα και παράδειγμα για όποιον τις έχει ανάγκη.

Ο Ντέρικ Ρόουζ δεν είναι ένας ακόμα παίκτης του ΝΒΑ.

Είναι κάτι διαφορετικό. Η πορεία του είναι ολόκληρη ένα μάθημα γενναιότητας και επιμονής, μέχρι να φτάσεις στο σημείο που πίστευες ότι ποτέ ξανά δεν θα φτάσεις.

Πριν από μερικές ημέρες ήταν ένας χρόνος από την ημέρα που έβαλε 50 πόντους με την φανέλα των Τίμπεργουλβς και έδειχνε ξεκάθαρα σε όλο τον πλανήτη ότι έχει επιστρέψει και είναι δυνατός. Τα δάκρυα του μετά το τέλος του αγώνα, πέρασαν από την εικόνα, έκαναν τον γύρο του κόσμου και «καθάρισαν» την βασανισμένη ψυχή του Ρόουζ, που πέρασε έναν «Γολγοθά», αλλά βγήκε δυνατός και έκαναν μαζί του να δακρύσουν όσοι τον θαύμασαν και όσοι ένιωσαν τον πόνο στο ταξίδι του.

Μπορεί κάποιοι να είχαν τις αμφιβολίες τους τότε, όμως έναν χρόνο μετά κανείς δεν τις έχει πλέον. Επέλεξε το καλοκαίρι να αλλάξει «σπίτι», έκανε ένα εξαιρετικό ντιλ με τους Πίστονς και πλέον είναι χαρούμενος και αυτό φαίνεται και στο παρκέ. Οι σκιές του παρελθόντος έχουν γεμίσει φως και το παράδειγμα του Ρόουζ είναι πιο φωτεινό από ποτέ.

Ο νεότερος MVP στην ιστορία του ΝΒΑ, είναι πλέον 31 χρονών, έχει περάσει πολύ δύσκολα και την φετινή σεζόν ξέρει πολύ καλά ότι το να έρχεται από τον πάγκο και να κάνει γεμάτες εμφανίσεις είναι αυτό κάνει την διαφορά πλέον.

«Έχω περάσει πολλά, έχω περάσει τραυματισμούς, είχα θέματα εκτός παρκέ», τόνισε ο Ρόουζ που υπέγραψε συμφωνία δύο ετών αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων. «Ήταν πολλές οι περιστάσεις που έπρεπε να λάβω υπόψιν μου για να φτάσω στο σημείο που είμαι τώρα και αυτό είναι η ευτυχία».

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω στην καριέρα του Ρόουζ ξεχωρίζει η σεζόν 2016/17 με τους Νικς, που ήταν καταστροφική. Έκανε εγχείρηση για ακόμα μια φορά, είχε μπλεξίματα με τον νόμο, είχε μπλεξίματα με την οικογένεια του και τίποτα δεν πήγαινε καλά. Όλοι πίστεψαν ότι έχει έρθει το τέλος και ότι η καριέρα του δεν θα είναι ποτέ η ίδια. Παρόμοια πράγματα συνέβησαν και την επόμενη σεζόν με τους Καβαλίερς, ενώ τραυματισμούς τελικά είχε και με τους Τίμπεργουλβς, παρότι οι εμφανίσεις που πρόλαβε να κάνει φώτισαν με αισιοδοξία, όσους τον είχαν αγαπήσει.

Τίποτα δεν μοιάζει σήμερα με τα περασμένα χρόνια. «Έχω την οικογένεια μου τώρα, έχω τρία παιδιά, είμαι χαρούμενος εδώ που είμαι και απλά προσπαθώ να μαθαίνω κάθε μέρα και να εκτιμώ το σημείο που είμαι».

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω στα πέντε πρώτα παιχνίδια κάθε σεζόν της καριέρας του, το φετινό 20.8 που έχει είναι δεύτερο μόνο πίσω από την MVP σεζόν του 2010/11, οι 6.3 ασίστ του είναι στην τρίτη θέση, ενώ τα ποσοστά του σε δίποντα και βολές είναι πρώτα.

Πολλά σχετικά με την απόδοση του έχουν να κάνουν με το ότι ο Ρόουζ είναι υγιής. Παράλληλα, βγαίνει στο παρκέ με τους αναπληρωματικούς κάτι το οποίο του δίνει πλεονέκτημα, ενώ ο προπονητής της ομάδας του Ντιτρόιτ παραδέχτηκε ότι είναι δύσκολο να κρατήσει όριο λεπτών κάτω από τα 28, όταν παίζει τόσο καλά, αλλά είναι... αναγκαίο κακό για να είναι αποδοτικός όλη την σεζόν.

«Η ομάδα μας αλλάζει όταν είναι στο παρκέ. Είμαστε πιο γρήγοροι, είμαστε πιο σκληροί, είμαστε πιο δυνατοί. Υπάρχει όμως όριο λεπτών, οπότε πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι».

Ο Ρόουζ μπορεί να μην έχει πάρει Πρωτάθλημα ακόμα, αλλά ελπίζει ότι οι Πίστονς θα του δώσουν την ευκαιρία να το διεκδικήσει. Με την συζήτηση για την επιστροφή στο Σικάγο να είναι πάντα επίκαιρη, ο προπονητής του Ρόουζ από όταν ήταν μικρός μίλησε για το τι βλέπει διαφορετικό πλέον πάνω στον παίκτη του.

«Είναι άλλος άνθρωπος. Έχει οικογένεια, έχει παιδιά και την γυναίκα του. Δεν χρειάζεται όλα αυτά τα έξτρα πράγματα. Το να κάνει τα παιδιά τον προσγείωσε. Ως νεαρός βγαίνεις από το κολέγιο μετά από έναν χρόνο και έχεις όλα αυτά τα λεφτά έχοντας πριν τίποτα, θα κάνεις λάθη γιατί δεν είσαι συνηθισμένος. Αλλά τώρα που έχει παιδιά και οικογένεια, είναι διαφορετικός. Είναι ώριμος. Πριν ήταν παιδί. Τώρα είναι ώριμος με ευθύνες».

Ο Ντέρικ Ρόουζ προσπάθησε και έκανε αυτό που φαινόταν αδύνατον. Γιάτρεψε την σάρκα και το πνεύμα του, ξεπέρασε κάθε εμπόδιο και έδειξε τον δρόμο για όλους όσους δυσκολεύονται. Από τον πάτο στην κορυφή, από εκεί στον πόνο, τον πάτο και πάλι με μοναδικό στόχο την κορυφή.

Είναι ένας παίκτης διαφορετικός από τους υπόλοιπους, πάντα θα έχει διαφορετική απήχηση στον κόσμο που τον βλέπει και φέτος έχει την ευκαιρία να επιστρέψει εκεί που έμαθε να είναι.

Derrick Rose checks in at Chicago and receives MVP chants. pic.twitter.com/jM0dvL3xKg

— House of Highlights (@HoHighlights) November 2, 2019