Αντετοκούνμπο για Λέοναρντ: «Απογοητεύτηκα, αν έπαιζε θα δυσκολευόμασταν» (vid)

Ο Καουάι Λέοναρντ αποφάσισε να ξεκουραστεί κόντρα στους Μπακς και οι κανόνες που ισχύουν για τον περσινό MVP των Τελικών είναι ξεχωριστοί και δεν αλλάζουν για κανέναν λόγο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την απουσία του μεγάλου αντιπάλου του και τόνισε ότι είναι απογοητευμένος, αλλά ανυπομονεί για το μέλλον.

«Κάθε Οργανισμός έχει τον δικό του τρόπο στο πως ενεργεί. Προφανώς ήμουν ενθουσιασμένος να παίξω κόντρα σε έναν από τους καλύτερους παίκτες της λίγκας, αυτό σε ανεβάζει, βγάζει τον καλύτερο σου εαυτό. Δεν θα πω ότι δεν απογοητεύτηκα. Αν έπαιζε θα ήταν δύσκολο για εμάς, θα έπρεπε να τον μαρκάρουμε, θα έπρεπε να τον περιορίσουμε, αλλά είμαι ενθουσιασμένος να τον δω στο μέλλον».

Bucks’ Giannis Antetokounmpo on Clippers’ Kawhi Leonard sitting on Wednesday for load management: “I’m not going to say I was disappointed. If Kawhi is playing, you’re going to have a tough night. I’m excited to see him in the future.” pic.twitter.com/c9HAZCPYbM

— Ben Golliver (@BenGolliver) November 7, 2019