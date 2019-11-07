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Με... ιπτάμενους Αντετοκούνμπο και ΛαΒίν το TOP 10! (vid)

Με... ιπτάμενους Αντετοκούνμπο και ΛαΒίν το TOP 10! (vid)

Με... ιπτάμενους Αντετοκούνμπο και ΛαΒίν το TOP 10! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απογειώθηκε και πήρε θέση στο TOP 10, όμως στην κορυφή... προσγειώθηκε ο Ζακ ΛαΒίν.

Δεν γίνεται να δούμε TOP 10 χωρίς Γιάννη.

Ο φοβερός Greek Freak κράτησε την παράδοση και μπήκε στις 10 καλύτερες φάσεις της βραδιάς, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Μπλέντσο.

Στην κορυφή ο... ιπτάμενος ΛαΒίν με το κάρφωμα 360 μοιρών.

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