O Γιάννης αρχίζει να... νιώθει άνετα και με το τρίποντο, ρεκόρ καριέρας κόντρα στους Κλίπερς! (vids)

Ο «Greek Freak» ήταν ασταμάτητος και κόντρα στους Κλίπερς και τέλειωσε το παιχνίδι με «τρομαχτικά» νούμερα και 38 πόντους, 16 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 2 μπλοκ.

Αυτό που ξεχώρισε στο παιχνίδι του, πέρα από την πάντα γεμάτη στατιστική του, είναι το εντυπωσιακό του ποσοστό στο τρίποντο, όπου είχε 4/7 σουτ τριών πόντων με ποσοστό 57.1%, δείχνοντας ότι νιώθει όλο και καλύτερα από μακρυά. Τα 4 εύστοχα τρίποντα αποτελούν ρεκόρ καριέρας για τον Έλληνα σταρ.

H προηγούμενη φορά που είχε πετύχει τέσσερα τρίποντα ο Γιάννης ήταν στις 8 Απριλίου του 2016, σε αγώνα κόντρα στους Σέλτικς, όπου είχε τελειώσει το ματς με 27 πόντους

Giannis has tied his career high with 4 threes in tonight's game!!#FearTheDeer pic.twitter.com/Gq1gwHXclv

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 7, 2019