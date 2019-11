Σε αναμμένα κάρβουνα οι Σίξερς.

Ο Μπεν Σίμονς τραυματίστηκε στον δεξί ώμο μετά από μια σύγκρουση με τον Ρόις Ο'Νίλ και αποχώρησε από το ματς, έχοντας παίξει μόλις 10 λεπτά.

Πλέον όλοι περιμένουν να δουν το μέγεθος της ζημιάς.

Δείτε τη φάση του τραυματισμού

Ben Simmons is in lockeroom right now after hurting his right shoulder

Looks like it happened right here #PhilaUnite pic.twitter.com/hqonFss4gP

— John Clark (@JClarkNBCS) November 7, 2019