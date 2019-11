Απίστευτα πράγματα στο Κλίπερς-Μπακς.

Τι σκεφτόσουν κύριε Μπλέντσο.

Ο γκαρντ του Μιλγουόκι πήγε να κάνει την επαναφορά, αλλά ξέχασε να κάνει την απαραίτητη πάσα για να συνεχιστεί το ματς.

Επέλεξε να μην τη δώσει σε κανέναν και να παίξει μόνος του!

Eric Bledsoe thought no one would notice

(via @SportsCenter) pic.twitter.com/3Ec782WJ81

— The Crossover (@TheCrossover) November 7, 2019