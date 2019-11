Φοβερό δωδεκάλεπτο ήταν το δεύτερο της αναμέτρησης των Ρόκετς με τους Ουόριορς για τον Τζέιμς Χάρντεν. Ο... μούσιας κατάφερε στο διάστημα αυτό να πετύχει 20 πόντους με τους «πολεμιστές» να μην μπορούν να τον σταματήσουν με τίποτα.

The Beard GOES OFF for 20 PTS in the 2Q on ESPN! #OneMission pic.twitter.com/V9gpbKvAOQ

— NBA (@NBA) November 7, 2019