Ο Ντουράντ πάτησε παρκέ και ξεκίνησε σουτάκια (vid)

Οι Νετς έχουν ενημερώσει πως ο Κέβιν Ντουράντ δε θα αγωνιστεί τη φετινή σεζόν προκειμένου να βρεθεί στο 10% την επόμενη σεζόν.

Ο σταρ των Νετς πάντως δείχνει να είναι αρκετά καλά σε σχέση με τον τραυματισμό του στον αχίλλειο τένοντα.

Στο σημερινό χαλάρωμα της ομάδας του Μπρούκλιν, πήρε μία μπάλα κι έναν βοηθό προπονητή και σούταρε για αρκετά λεπτά.

Need a Kevin Durant injury update? I don’t think we’ve seen him move this well yet pic.twitter.com/uf4XA9dbqt

