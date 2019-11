Ο Πάτρικ ΜακΚο θα υποβληθεί σε επέμβαση στο αριστερό γόνατο κι έτσι οι Ράπτορς θα στερηθούν τις υπηρεσίες του για τις επόμενες εβδομάδες.

Η ομάδα του Τορόντο χάνει μία επιπλέον λύση στην περιφέρειά της με τον τραυματισμού του ΜακΚο και και φέτος έχει αγωνιστεί μόλις σε δύο παιχνίδια.

Raptors guard/forward Pat McCaw will undergo surgery on his left knee and miss several weeks, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 6, 2019