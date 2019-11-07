Το NBA live στο gazzetta.gr.

Οι αποψινοί αγώνες
02:00 Πίστονς-Νικς
02:00 Πέισερς-Ουίζαρντς
02:30 Χοκς-Μπουλς
02:30 Ρόκετς-Ουόριορς
02:30 Ράπτορς-Κινγκς
03:00 Γκρίζλις-Τίμπεργουλβς
03:30 Μάβερικς-Μάτζικ
04:00 Τζαζ-Σίξερς
05:00 Κλίπερς-Μπακς
ΤΕΛΙΚΟ
BAYERN MUNCHEN 2vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CRVENA ZVEZDA 0vs
TOTTENHAM HOTSPUR 4
ΤΕΛΙΚΟ
LOKOMOTIV MOSKVA 1vs
JUVENTUS 2
ΤΕΛΙΚΟ
PARIS SAINT-GERMAIN 1vs
CLUB BRUGGE 0
ΤΕΛΙΚΟ
REAL MADRID 6vs
GALATASARAY 0
ΤΕΛΙΚΟ
DINAMO ZAGREB 3vs
SHAKHTAR DONETSK 3
ΤΕΛΙΚΟ
ATALANTA 1vs
MANCHESTER CITY 1
ΤΕΛΙΚΟ
BAYER 04 LEVERKUSEN 2vs
ATLETICO MADRID 1
ΤΕΛΙΚΟ
BANDIRMA B.I.K. 50vs
ΑΕΚ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 88vs
MACCABI RISHON 77
ZENIT PETERSBURG -vs
BC KHIMKI -
CRVENA ZVEZDA -vs
REAL MADRID -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ANADOLU EFES -
MACCABI TEL AVIV -vs
ALBA BERLIN -
MILANO -vs
KIROLBET BASKONIA -
LIVE
INDIANA PACERS 26vs
WASHINGTON WIZARDS 26
LIVE
DETROIT PISTONS 26vs
NEW YORK KNICKS 19
HOUSTON ROCKETS -vs
GOLDEN STATE -
TORONTO RAPTORS -vs
SACRAMENTO KINGS -
ATLANTA HAWKS -vs
CHICAGO BULLS -
MEMPHIS GRIZZLIES -vs
MINNESOTA -
DALLAS MAVERICKS -vs
ORLANDO MAGIC -
UTAH JAZZ -vs
PHILADELPHIA 76ERS -
LOS ANGELES CLIPPERS -vs
MILWAUKEE BUCKS -
FC ASTANA -vs
AZ ALKMAAR -
FK KRASNODAR -vs
TRABZONSPOR -
APOEL NICOSIA -vs
QARABAG AGDAM -
CFR CLUJ -vs
STADE RENNES -
LUGANO -vs
MALMO FF -
FC KOBENHAVN -vs
DYNAMO KYIV -
STANDARD LIEGE -vs
EINTRACHT FRANKFURT -
BASEL -vs
GETAFE CF -
LAZIO -vs
CELTIC -
LASK LINZ -vs
PSV EINDHOVEN -
DUDELANGE -vs
SEVILLA FC -
ROSENBORG -vs
SPORTING -
FERENCVAROS -vs
CSKA MOSCOW -
VFL WOLFSBURG -vs
KAA GENT -
WOLFSBERGER AC -vs
ISTANBUL BASAKSEHIR -
ESPANYOL BARCELONA -vs
LUDOGORETS RAZGRAD -
MANCHESTER UNITED -vs
PARTIZAN -
SPORTING BRAGA -vs
BESIKTAS -
RANGERS -vs
FC PORTO -
FEYENOORD ROTTERDAM -vs
BSC YOUNG BOYS -
WOLVES -vs
SLOVAN BRATISLAVA -
BORUSSIA M'GLADBACH -vs
AS ROMA -
OLEKSANDRIYA -vs
AS SAINT-ETIENNE -
KAPOSVAR -vs
UVC RIED/INNKREIS -
HAOK MLADOST -vs
SK ZADRUGA AICH/DOB -
Oι Μπάκς του Αντετοκούνμπο κοντράρονται με τους Κλίπερς και οι Τζαζ υποδέχονται τους Σίξερς. Δείτε την εξέλιξη όλων των ματς του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.
Οι αποψινοί αγώνες
02:00 Πίστονς-Νικς
02:00 Πέισερς-Ουίζαρντς
02:30 Χοκς-Μπουλς
02:30 Ρόκετς-Ουόριορς
02:30 Ράπτορς-Κινγκς
03:00 Γκρίζλις-Τίμπεργουλβς
03:30 Μάβερικς-Μάτζικ
04:00 Τζαζ-Σίξερς
05:00 Κλίπερς-Μπακς