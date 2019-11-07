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Το NBA live στο gazzetta.gr.

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Oι Μπάκς του Αντετοκούνμπο κοντράρονται με τους Κλίπερς και οι Τζαζ υποδέχονται τους Σίξερς. Δείτε την εξέλιξη όλων των ματς του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.

Οι αποψινοί αγώνες

02:00 Πίστονς-Νικς
02:00 Πέισερς-Ουίζαρντς
02:30 Χοκς-Μπουλς
02:30 Ρόκετς-Ουόριορς
02:30 Ράπτορς-Κινγκς
03:00 Γκρίζλις-Τίμπεργουλβς
03:30 Μάβερικς-Μάτζικ
04:00 Τζαζ-Σίξερς
05:00 Κλίπερς-Μπακς

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