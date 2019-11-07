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Το αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.

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Oι Μπάκς του Αντετοκούνμπο επικράτησαν των Κλίπερς και οι Τζαζ νίκησαν τους Σίξερς. Δείτε τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.

Οι αποψινοί αγώνες

Πίστονς-Νικς 122-102
Πέισερς-Ουίζαρντς 121-106
Χοκς-Μπουλς 93-113
Ρόκετς-Ουόριορς 129-112
Ράπτορς-Κινγκς 124-120
Γκρίζλις-Τίμπεργουλβς 137-121
Μάβερικς-Μάτζικ 107-106
Τζαζ-Σίξερς 106-104
Κλίπερς-Μπακς 124-129

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Χοκς - Μπουλς 93 - 113

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Κλίπερς - Μπακς 124-129

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