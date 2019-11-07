Το αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.

Οι αποψινοί αγώνες
Πίστονς-Νικς 122-102
Πέισερς-Ουίζαρντς 121-106
Χοκς-Μπουλς 93-113
Ρόκετς-Ουόριορς 129-112
Ράπτορς-Κινγκς 124-120
Γκρίζλις-Τίμπεργουλβς 137-121
Μάβερικς-Μάτζικ 107-106
Τζαζ-Σίξερς 106-104
Κλίπερς-Μπακς 124-129
ΤΕΛΙΚΟ
BAYERN MUNCHEN 2vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CRVENA ZVEZDA 0vs
TOTTENHAM HOTSPUR 4
ΤΕΛΙΚΟ
LOKOMOTIV MOSKVA 1vs
JUVENTUS 2
ΤΕΛΙΚΟ
PARIS SAINT-GERMAIN 1vs
CLUB BRUGGE 0
ΤΕΛΙΚΟ
REAL MADRID 6vs
GALATASARAY 0
ΤΕΛΙΚΟ
DINAMO ZAGREB 3vs
SHAKHTAR DONETSK 3
ΤΕΛΙΚΟ
ATALANTA 1vs
MANCHESTER CITY 1
ΤΕΛΙΚΟ
BAYER 04 LEVERKUSEN 2vs
ATLETICO MADRID 1
ΤΕΛΙΚΟ
BANDIRMA B.I.K. 50vs
ΑΕΚ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 88vs
MACCABI RISHON 77
ZENIT PETERSBURG -vs
BC KHIMKI -
CRVENA ZVEZDA -vs
REAL MADRID -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ANADOLU EFES -
MACCABI TEL AVIV -vs
ALBA BERLIN -
MILANO -vs
KIROLBET BASKONIA -
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 121vs
WASHINGTON WIZARDS 106
ΤΕΛΙΚΟ
DETROIT PISTONS 122vs
NEW YORK KNICKS 102
ΤΕΛΙΚΟ
TORONTO RAPTORS 124vs
SACRAMENTO KINGS 120
ΤΕΛΙΚΟ
ATLANTA HAWKS 93vs
CHICAGO BULLS 113
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 129vs
GOLDEN STATE 112
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 137vs
MINNESOTA 121
ΤΕΛΙΚΟ
DALLAS MAVERICKS 107vs
ORLANDO MAGIC 106
ΤΕΛΙΚΟ
UTAH JAZZ 106vs
PHILADELPHIA 76ERS 104
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES CLIPPERS 124vs
MILWAUKEE BUCKS 129
FC ASTANA -vs
AZ ALKMAAR -
APOEL NICOSIA -vs
QARABAG AGDAM -
CFR CLUJ -vs
STADE RENNES -
LUGANO -vs
MALMO FF -
FC KOBENHAVN -vs
DYNAMO KYIV -
STANDARD LIEGE -vs
EINTRACHT FRANKFURT -
BASEL -vs
GETAFE CF -
LAZIO -vs
CELTIC -
LASK LINZ -vs
PSV EINDHOVEN -
DUDELANGE -vs
SEVILLA FC -
ROSENBORG -vs
SPORTING -
FK KRASNODAR -vs
TRABZONSPOR -
VFL WOLFSBURG -vs
KAA GENT -
WOLFSBERGER AC -vs
ISTANBUL BASAKSEHIR -
ESPANYOL BARCELONA -vs
LUDOGORETS RAZGRAD -
MANCHESTER UNITED -vs
PARTIZAN -
SPORTING BRAGA -vs
BESIKTAS -
RANGERS -vs
FC PORTO -
FEYENOORD ROTTERDAM -vs
BSC YOUNG BOYS -
WOLVES -vs
SLOVAN BRATISLAVA -
BORUSSIA M'GLADBACH -vs
AS ROMA -
OLEKSANDRIYA -vs
AS SAINT-ETIENNE -
FERENCVAROS -vs
CSKA MOSCOW -
KAPOSVAR -vs
UVC RIED/INNKREIS -
HAOK MLADOST -vs
SK ZADRUGA AICH/DOB -
Oι Μπάκς του Αντετοκούνμπο επικράτησαν των Κλίπερς και οι Τζαζ νίκησαν τους Σίξερς. Δείτε τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.
Οι αποψινοί αγώνες
Πίστονς-Νικς 122-102
Πέισερς-Ουίζαρντς 121-106
Χοκς-Μπουλς 93-113
Ρόκετς-Ουόριορς 129-112
Ράπτορς-Κινγκς 124-120
Γκρίζλις-Τίμπεργουλβς 137-121
Μάβερικς-Μάτζικ 107-106
Τζαζ-Σίξερς 106-104
Κλίπερς-Μπακς 124-129