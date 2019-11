ΛεΜπρόν: Γηραιότερος παίκτης στην ιστορία με 3 σερί triple doubles! (pic & vid)

Δεν σταματά τα ρεκόρ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Βασιλιάς πέτυχε το 3ο σερί triple double κόντρα στους Μπουλς, στη νίκη των Λέικερς μέσα στο Σικάγο.

Έτσι έγινε ο γηραιότερος παίκτης με 3 σερί triple doubles (34 ετών και 310 ημερών).

Ξεπέρασε τον Τζέισον Κιντ που το έκανε στις 4 Γενάρη του 2008 (34 ετών και 291 ημερών).

@KingJames is the oldest player in @NBAHistory to record 3-straight TRIPLE-DOUBLES (34 years, 310 days old)!

Previous was @RealJasonKidd (Jan. 4, 2008 / 34 years, 291 days old). pic.twitter.com/J5cfjkXF8b

— NBA.com/Stats (@nbastats) November 6, 2019