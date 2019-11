Γκράχαμ όπως... Τζινόμπιλι και Λου Ουίλιαμς! (pic & vid)

Ο 24χρονος γκαρντ της Σάρλοτ έγινε ο 3ος παίκτης στην ιστορία του πρωταθλήματος που ήρθε από τον πάγκο και σημειώσει 35+ πόντους σε ένα ματς.

Απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς, ο Γκράχαμ είχε 35 πόντους με 6/12 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 11/15 βολές, 6 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 2 λάθη σε 42 λεπτά συμμετοχής.

Ποιοι ήταν οι άλλοι δύο που το έχουν καταφέρει; Ο Μάνου Τζινόμπιλι στις 7 Δεκεμβρίου 2007 (37π.) και πέρυσι ο Λου Ουίλιαμς (40π.)

@Devonte4Graham recorded 35 PTS, 6 AST, 3 STL off the bench in the @hornets win!

In the past 25 seasons, only 2 other players have recorded those numbers off the bench...@manuginobili (37 PTS, 6 AST, 3 STL) on Dec. 7, 2007@TeamLou23 (40 PTS, 10 AST, 4 STL) on Jan. 26, 2018 pic.twitter.com/myXDK5lxeD

