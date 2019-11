ΛεΜπρον - Ουέστμπρουκ, οι μοναδικοί δύο με αυτούς τους αριθμούς! (pic)

Ο «Βασιλιάς» έγραψε ιστορία, αφού έχει ξεκινήσει τρομαχτικά την σεζόν. Στο παιχνίδι κόντρα στους Μπουλς ήταν και πάλι εξωπραγματικός και έκανε το τρίτο συνεχόμενο triple double της σεζόν. Συνολικά στα τρία τελευταία ματς έχει 90 πόντους, 33 ριμπάουντ και 40 ασίστ, με τον μοναδικό που έχει πετύχει κάτι αντίστοιχο τα τελευταία 50 χρόνια να είναι ο Ράσελ Ουέστμπρουκ που είχε το 2017, 96 πόντους, 43 ριμπάουντ και 40 ασίστ.

@KingJames has posted 3-straight TRIPLE-DOUBLES for the @Lakers, totaling 90 PTS, 33 REB, 40 AST in the stretch!

The only other player in the last 50 years with 90 PTS, 30 REB, 40 AST over a 3-game span is @russwest44 (96 PTS, 43 REB, 40 AST from Feb. 15-26, 2017). pic.twitter.com/qx8kKg67ET

— NBA.com/Stats (@nbastats) November 6, 2019