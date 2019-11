Ο νεαρός άσος των Χοκς επέστρεψε στην δράση με τρομερά κέφια και αποφάσισε να ζαλίσει τον αντίπαλο του, πριν βγάλει εκπληκτική ασίστ για τον Μπέμπρι.

Ο Τρε Γιανγκ έχει απίστευτο ταλέντο και φροντίζει να το απλώνει στο παρκέ με κάθε ευκαιρία...

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

TRAE YOUNG, ARE YOU SERIOUS! pic.twitter.com/OhKirvbD6A

— SportsCenter (@SportsCenter) November 6, 2019