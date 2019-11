Η αλήθεια είναι πως πολλές φορές έχουμε δει τον Άντονι Ντέιβις να κόβει αντιπάλους του, παρότι ωστόσο δεν τον λες και τον καλύτερο αμυντικό του κόσμου. Σήμερα ωστόσο ο υπαρχηγός των Λέικερς βρήκε τον μάστορά του στο πρόσωπο του Λουκ Κορνέτ, με τον σέντερ των Μπουλς να τον κόβει δύο φορές στην ίδια φάση.

Luke Kornet playing some big boy defense in the paint!@nbcschicago | #RunWithUs pic.twitter.com/OR1HXskCQo

— Chicago Bulls (@chicagobulls) November 6, 2019