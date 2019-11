Δεν θα παίξει κόντρα στον Γιάννη ο Λέοναρντ (pic)

Η αλήθεια είναι πως τον αυριανό αγώνα των Κλίπερς με τους Μπακς στο Λος Άντζελες τον περίμεναν πολλοί φίλοι του μπάσκετ, καθώς θα βρισκόντουσαν αντιμέτωποι ο MVP της κανονικής περιόδου, Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο MVP των τελικών, Καουάι Λέοναρντ. Η κόντρα αυτή τελικά δεν θα γίνει αύριο, καθώς όπως έγινε γνωστό, ο ηγέτης των Κλίπερς δεν θα αγωνιστεί στο ματς αυτό.

We will NOT see Kawhi go head-to-head with Giannis tomorrow night due to load management. pic.twitter.com/qDmFO69bKr

— Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) November 6, 2019