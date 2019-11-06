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Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

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Η φοβερή εμφάνιση του Χέιγουορντ στο ματς Σέλτικς-Καβαλίερς έκλεψε την παράσταση της ημέρας, ενώ οι Λέικερς συνέχισαν το σερί του με τον Λεμπρόν να προσθέτει ένα ακόμη triple double στο ενεργητικό του. 

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Χόρνετς-Πέισερς 122-120
Καβς-Σέλτικς 113-119
Χοκς-Σπερς 108-100
Μπουλς-Λέικερς 112-118
Θάντερ-Μάτζικ 102-94
Νάγκετς-Χιτ 109-89

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Χόρνετς - Πέισερς 122-120

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Καβαλίερς - Σέλτικς 113-119

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