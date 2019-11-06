Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:
Χόρνετς-Πέισερς 122-120
Καβς-Σέλτικς 113-119
Χοκς-Σπερς 108-100
Μπουλς-Λέικερς 112-118
Θάντερ-Μάτζικ 102-94
Νάγκετς-Χιτ 109-89
ΤΕΛΙΚΟ
ZENIT ST PETERSBURG 0vs
RB LEIPZIG 2
ΤΕΛΙΚΟ
FC BARCELONA 0vs
SLAVIA PRAHA 0
ΤΕΛΙΚΟ
LIVERPOOL FC 2vs
KRC GENK 1
ΤΕΛΙΚΟ
SSC NAPOLI 1vs
RED BULL SALZBURG 1
ΤΕΛΙΚΟ
OLYMPIQUE LYON 3vs
BENFICA 1
ΤΕΛΙΚΟ
BORUSSIA DORTMUND 3vs
INTER 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHELSEA 4vs
AFC AJAX 4
ΤΕΛΙΚΟ
VALENCIA CF 4vs
OSC LILLE 1
BAYERN MUNCHEN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
CRVENA ZVEZDA -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
JUVENTUS -
BAYERN MUNCHEN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
CRVENA ZVEZDA -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
ATALANTA -vs
MANCHESTER CITY -
REAL MADRID -vs
GALATASARAY -
DINAMO ZAGREB -vs
SHAKHTAR DONETSK -
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
CLUB BRUGGE -
BAYER 04 LEVERKUSEN -vs
ATLETICO MADRID -
ΤΕΛΙΚΟ
CHARLOTTE HORNETS 122vs
INDIANA PACERS 120
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 113vs
BOSTON CELTICS 119
ΤΕΛΙΚΟ
ATLANTA HAWKS 108vs
SAN ANTONIO SPURS 100
ΤΕΛΙΚΟ
OKLAHOMA CITY 102vs
ORLANDO MAGIC 94
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 112vs
LOS ANGELES LAKERS 118
ΤΕΛΙΚΟ
DENVER NUGGETS 109vs
MIAMI HEAT 89
CMS ARCADA GALATI -vs
OK VOJVODINA -
SHAKHTAR SOLIGORSK -vs
VALEPA SASTAMALA -
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
VITORIA GUIMARAES -vs
ARSENAL -
UNICS KAZAN -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
CEDEVITA OLIMPIJA -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
MACCABI RISHON -
BUDUCNOST -vs
UNICAJA -
LIMOGES -vs
TOFAS -
VIRTUS BOLOGNA -vs
RATIOPHARM ULM -
JOVENTUT BADALONA -vs
NANTERRE 92 -
BANDIRMA B.I.K. -vs
ΑΕΚ -
NEPTUNAS -vs
ZARAGOZA -
HAPOEL JERUSALEM -vs
ANWIL WLOCLAWEK -
ANTWERP GIANTS -vs
RASTA VECHTA -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
BESIKTAS -
BAXI MANRESA -vs
TURK TELEKOM -
SIG STRASBOURG -vs
HAPOEL UNET HOLON -
Η φοβερή εμφάνιση του Χέιγουορντ στο ματς Σέλτικς-Καβαλίερς έκλεψε την παράσταση της ημέρας, ενώ οι Λέικερς συνέχισαν το σερί του με τον Λεμπρόν να προσθέτει ένα ακόμη triple double στο ενεργητικό του.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς:
Χόρνετς-Πέισερς 122-120
Καβς-Σέλτικς 113-119
Χοκς-Σπερς 108-100
Μπουλς-Λέικερς 112-118
Θάντερ-Μάτζικ 102-94
Νάγκετς-Χιτ 109-89