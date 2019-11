Κόλινς: «Ζητώ συγγνώμη από τους Χοκς και τους φιλάθλους μας» (pic)

Οι Χοκς θα στερηθούν τον Τζον Κόλινς από τα επόμενα 25 ματς, αφού ο παίκτης του τιμωρήθηκε από το ΝΒΑ επειδή παραβίασε το anti drug policy του ΝΒΑ (τον νόμο περί ναρκωτικών).

Ο σέντερ της Ατλάντα μίλησε στο ESPN και ζήτησε συγγνώμη στους συμπαίκτες του, στον οργανισμό των Χοκς και στους φιλάθλους.

«Πρώτα απ' όλα θέλω να απολογηθώ στους συμπαίκτες μου, στον οργανισμό των Χοκς, στους φιλάθλους, στους συνεργάτες και στην κοινωνία της Ατλάντα για αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνω το αντίκτυπο που θα έχει αυτό σε ότι προσπαθούσαμε να πετύχουμε στην ομάδα αυτή τη σεζόν», ήταν τα λόγια του.

Collins statement to ESPN: "First I want to apologize to my teammates, the Hawks organization, our fans, partners and community as a whole for this situation. I understand the impact this matter has on what we are trying to achieve together this season, and I am incredibly ..."

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 5, 2019