Επιστρέφει απόψε κόντρα στους Σπερς ο Γιανγκ (pic & vid)

Ο Γιανγκ απουσίασε από τις προηγούμενες δυο αναμετρήσεις της Ατλάντα αφού είχε υποστεί διάστρεμμα όμως απόψε θα πατήσει ξανά παρκέ, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση της ομάδας του για τον εντός έδρας αγώνα με το Σαν Αντόνιο.

Τα «Γεράκια» βρίσκονται στην 9η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 2-3 και ο Γιανγκ μετράει 26.8 πόντους, 7.3 ασίστ και 5 ριμπάουντ μ.ό.

Atlanta Hawks star Trae Young will return to lineup tonight against San Antonio Spurs after missing the last two games with an ankle injury, league sources tell Yahoo Sports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 5, 2019