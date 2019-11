Λέοναρντ: Οι Σπερς έκαναν το λάθος, Ράπτορς και Κλίπερς προσαρμόστηκαν στα «θέλω» του

Ήταν μερικές ημέρες πριν και συγκεκριμένα μετά την νίκη επί των Σπερς, το παιχνίδι είχε τελειώσει, αλλά η δουλειά του Καουάι Λέοναρντ όχι. Για τα επόμενα 86 λεπτά ο παίκτης έκανε θεραπεία, ώστε να εξασφαλίσει ότι το σώμα του θα αποθεραπευτεί πλήρως, μετά από ακόμα ένα απαιτητικό παιχνίδι.

«Έχω την εμπειρία του να είμαι τραυματίας και να μην μπορώ να παίξω», τόνισε ο Λέοναρντ μετά από ένα παιχνίδι που βρέθηκε στο παρκέ 34 λεπτά και σε αυτά είχε 38 πόντους και 12 ριμπάουντ.

«Ήθελα να είμαι σίγουρος ότι όλα θα είναι καλά μέχρι την επόμενη ημέρα ή το επόμενο παιχνίδι. Θέλω να είμαι ικανός να περπατάω και να είμαι δυνατός όταν σταματήσω το μπάσκετ». Δεν είναι καινούργια η... ανησυχία του Λέοναρντ για το σώμα του και την επόμενη ημέρα, όπως αναφέρεται αναλυτικά και στο άρθρο του «usatoday».

Η διστακτικότητα του έκανε τον Πόποβιτς να αντιδράσει και γίνει όλη η ιστορία με το trade, ενώ και οι Ράπτορς δεν πίεσαν τον παίκτη τους να παίξει σε φουλ ρυθμούς στην κανονική διάρκεια. Η ομάδα του Σαν Αντόνιο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα για την καριέρα του περσινού MVP. Μια ομάδα που τον πίστεψε το 2011, τον ανέπτυξε, αλλά έφτασε στα όρια της την σεζόν 2017/18 με το πόσο διστακτικός ήταν και τον έδωσε με ανταλλαγή.

Τότε ήταν το σημείο που όλοι κατάλαβαν ότι αν θέλουν να έχουν τον Καουάι Λέοναρντ ευχαριστημένο οφείλουν να τον διαχειριστούν. Το έκαναν οι Ράπτορς και θα το κάνουν και οι Κλίπερς, για να τον έχουν ευχαριστημένο.

Πέρυσι, οι Πρωταθλητές έβαλαν τον Καουάι να παίξει 60 παιχνίδια και τον είχαν σε έναν ελεγχόμενο ρυθμό, ώστε να μην καταπονηθεί πολύ μέχρι το τέλος. Όπως, όλος ο πλανήτης είδε αυτό είχε αποτέλεσμα και ο παίκτης πήρε το δεύτερο Πρωτάθλημα του και πήρε και τον τίτλο του MVP των Τελικών.

Οι Κλίπερς φαίνεται να... πιέζουν λίγο παραπάνω τον ηγέτης τους και με τον Πολ Τζορτζ εκτός, ενώ και ο παίκτης παραδέχεται ότι δεν νιώθει πλέον καθόλου πόνο και φαίνεται να είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το... έχει πιάσει από εκεί που το άφησε πέρυσι στους Τελικούς και οι εμφανίσεις του είναι η μία πιο δυνατή και εντυπωσιακή από την άλλη.

Σίγουρα και η ομάδα του Λος Άντζελες κάνει διαχείριση στον παίκτη της. Ο Λέοναρντ έπαιξε μόλις 21 λεπτά στην νίκη επί των Ουόριορς, ενώ κάθισε έξω όλη την τελευταία περίοδο. Κάτι αντίστοιχο έγινε και κόντρα στους Σανς, ενώ το φετινό ρεκόρ του είναι τα 34 λεπτά που έπαιξε κόντρα στους Σπερς, αριθμός που είναι αρκετά μικρότερος από των υπολοίπων σταρ του ΝΒΑ, με τον Λάουρι να παίζει 39 λεπτά, τον Ουίνσλοου 37.4, τον Λίλαρντ 37.4, τον ΒανΒλιτ 37.2, τον ΜακΚόλουμ 36.8 και τον Χάρντεν που παίζει για 36.8 λεπτά.

Σε ερώτηση που δέχτηκε γι' αυτό το θέμα ο προπονητής της ομάδας, Ντοκ Ρίβερς, σχολίασε: «Δεν μπλέκομαι. Δεν θέλω να είμαι μέρος. Έχουμε αρκετούς τύπους που είναι πιο έξυπνοι από εμένα, που παίρνουν την απόφαση. Δεν ξέρω αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω το σώμα. Αλλά έχουμε μεγάλο σταφ και όλοι το συζητούν και παίρνουν μια απόφαση». Τα αμερικάνικα Μέσα στάθηκαν σε αυτή την αντίδραση του έμπειρου προπονητή και αναρωτήθηκαν τι μπορεί να υπάρχει από πίσω.

«Στις μέρες μας αν έχανες οτιδήποτε, σου έμπαινε ταμπέλα. Δεν έχανες λεπτό στην προπόνηση επειδή το φοβόσουν αυτό. Είναι διαφορετικές οι εποχές, αλλά προσωπικά νομίζω ότι είναι καλύτερα τώρα. Είμαι από τους παλιούς, που πιστεύουν ότι είναι καλύτερα τα πράγματα με τον τωρινό τρόπο. Παίρνει πολύ σοβαρά ο Λέοναρντ το θέμα της υγείας και του σώματος του. Σίγουρα δεν νιώθει ωραία όταν με βλέπει να τρώω, αλλά νιώθω σπουδαία μετά από ένα γεύμα».

Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Ράπτορς, δεν μοιράζεται πολλές λεπτομέρειες, το μόνο που έχει γίνει γνωστό είναι ότι ο ηγέτης των Κλίπερς φροντίζει να τρώει σωστά και υγιεινά. Παράλληλα, η ομάδα του Λος Άντζελες έχει επιτρέψει στον παίκτη της να παραβιάσει τον κανόνα του ΝΒΑ για τους παίκτες, που λέει ότι πρέπει να είναι 45 λεπτά μετά το τέλος ματς ελεύθεροι για τα μίντια, αλλά ο παίκτης τους κάνει θεραπεία, σηκώνει βάρη και κάνει αποκατάσταση. Μετά κάνει μασάζ και κάπως έτσι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για εκείνον.

«Όταν ήμουν νεότερος απλά έπαιζα και έφευγα. Προσπαθώ να πω στους νεότερους να προσέχουν. Οπότε, όταν έρθουν στην ηλικία μου, το σώμα τους να είναι ακόμα καλά».

Φαίνεται, ότι είναι αποφασισμένοι παίκτες και ομάδα να κάνουν όλα όσα χρειάζονται για να είναι καλά ο ηγέτης τους. Σύντομα, πιθανότατα θα χάσει το πρώτο του ματς, αλλά κοιτώντας το πρόγραμμα φαίνεται δύσκολο να βρεθεί κενό για εκείνον, με το πιο πιθανό να είναι εκείνο στην Νέα Ορλεάνη στις 14 του Νοέμβρη, αλλά και πάλι με ερωτηματικό.

Ο Ντοκ Ρίβερς, πριν από τρία χρόνια, είχε να διαχειριστεί τον Κρις Πολ, τον Γκρίφιν και τον Τζόρνταν και τότε αποφάσισε να χαλαρώσει το πρόγραμμα προπόνησης, μετά αφού παρακολούθησε τον Γκρεγκ Πόποβιτς να το εφαρμόζει στους Σπερς.

Μπορεί η ομάδα του Σαν Αντόνιο να μην κατάφερε να πείσει τον Λέοναρντ, αλλά τουλάχιστον έκανε τους Ράπτορς και τους Κλίπερς να αλλάξουν τον τρόπο που του συμπεριφέρονται και να τον έχουν χαρούμενο.

«Απλά σιγουρεύω ότι θα ζω με τον σωστό τρόπο».

Clippers’ Kawhi Leonard on why he is so diligent w/ his postgame treatment: “I just want to be able to walk strong when I’m done playing this game. My son motivates me to keep playing. Once he gets to the age to play basketball, I want to be able to play with him still.” pic.twitter.com/NWJ4j6oekB

— Ben Golliver (@BenGolliver) November 1, 2019