Έρικ Πάσκαλ: Ένας rookie 23 ετών, χωρίς... δίπλωμα οδήγησης! (pics & vids)

Έρικ Πάσκαλ.

Αρκετοί που παρακολουθούν ΝΒΑ μπορεί να άκουσαν το όνομά του πρόσφατα, σίγουρα, όμως, τώρα το έμαθαν μια και καλή.

Κι αυτό, διότι, σε μια ομάδα που την έχουν «χτυπήσει» οι τραυματισμοί (Στεφ Κάρι, Κλέι Τόμπσον, Ντρέιμοντ Γκριν, Ντ' Άντζελο Ράσελ, Κέβον Λούνεϊ) και θυμίζει... νοσοκομείο, η εμφάνισή του νεαρού πάουερ φόργουορντ κόντρα στους Μπλέιζερς έμοιαζε με... όαση και ήρθε για να φέρει την ελπίδα.

34 πόντοι και 13 ριμπάουντ ήταν αρκετά, για να οδηγήσουν τους Ουόριορς στη νίκη (127-118) και να σχηματιστούν λίγα χαμόγελα στα πρόσωπα των ανθρώπων του Γκόλντεν Στέιτ.

Κι όλα αυτά, την βραδιά που ο Πάσκαλ «έκλεινε» τα 23 του χρόνια, με τους φιλάθλους της ομάδας να τού φωνάζουν «MVP, MVP, MVP» για επιβράβευση!

Για έναν παίκτη που έχει μάθει να είναι «υποτιμημένος», όπως έχει πει ο ίδιος, αυτό ήταν το καλύτερο δώρο κι έμοιαζε με... όνειρο!

«Είχα... ξεχάσει τα γενέθλιά μου! Είναι ευλογία που το ζω αυτό! Ήταν... τρελό, δεν θα πω ψέματα! Είναι μια “ουάου” στιγμή για έναν rookie να ακούει το “MVP” από το κοινό. Ήμουν πολύ συγκεντρωμένος στο παιχνίδι και σκεφτόμουν πως έχουμε μια ευκαιρία εδώ για νίκη. Ευχαριστώ τους φιλάθλους που πίστεψαν σε μένα, αν και τα εύσημα πάνε στους συμπαίκτες μου», είπε μετά το ματς.

Πώς φτάσαμε, όμως, στο να είναι ο Πάσκαλ rookie στα 23 του;

ΑΠΟ ΤΟ Νο41 ΣΤΗΝ... ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ!

Breakdown of the Warriors' 2019 Draft Haul: Jordan Poole, Alen Smailagic, and Eric Paschall (Via @LosMurillo126 ) https://t.co/6deoRmnMX8 pic.twitter.com/DVoEI4KA5w

Η άποψη πως «όσο πιο ταλαντούχος και νέος, τόσο καλύτερα» επικρατεί πολύ στα draft του ΝΒΑ. Οι σύλλογοι ψάχνουν για παίκτες σε καλή ηλικία, με τρομερό potential, επιχειρώντας να δουλέψουν με παίκτες που θα γίνουν τα next big things της κορυφαίας λίγκας.

Οι Ουόριορς, όμως, είχαν άλλη άποψη κι επέλεξαν να επενδύσουν σε έναν παίκτη που δεν θα έχει απλά potential, αλλά θα έχει εμπειρία και αρκετά παιχνίδια στα πόδια του.

Ο Πάσκαλ προερχόταν από πέντε χρόνια στο Κολέγιο (το 2015-16 έμεινε εκτός, καθώς είχε πάρει μεταγραφή από το Fordham στο Villanova και βάσει κανονισμών NCAA δεν μπορούσε να αγωνιστεί) και είχε την εμπειρία της κατάκτησης ενός πρωταθλήματος (2018).

Οι «πολεμιστές» τον είχαν... τσεκάρει και «κρατούσαμε την... αναπνοή μας. Ελπίζαμε να “πέσει” και είμαστε τυχεροί που τον έχουμε», ανέφερε σχετικά ο Στιβ Κερ για τον Πάσκαλ, που επελέγη τελικά στο Νο41 του draft του καλοκαιριού.

«Είναι ένας ώριμος rookie! Έπαιξε τέσσερα χρόνια στο κολέγιο και ξέρει καλά τι κάνει. Ταιριάζει στην ομάδα και ξεχωρίζει στο παρκέ για την δύναμη και την εκρηκτικότητά του», πρόσθεσε ο προπονητής του, που δείχνει περήφανος για εκείνον.

Το πόση εμπιστοσύνη του είχαν εξαρχής οι Ουόριορς φάνηκε και από την κίνησή τους να του προσφέρουν τριετές εγγυημένο συμβόλαιο, αξίας $4.2 εκατομμυρίων!

ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΡΕΚΟΡ ΚΑΙ Η ΤΡΕΛΑ ΤΟΥ ΚΑΡΙ

Ο Πάσκαλ δείχνει να εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο την ευκαιρία που τού δίνεται και ο Στιβ Κερ δικαιώνεται για την εμπιστοσύνη που τού έχει.

Μετά την κορυφαία του βραδιά κόντρα στο Πόρτλαντ, ο 23χρονος φόργουορντ έγινε ο πρώτος «πολεμιστής» μετά τον Κάρι που σκοράρει τουλάχιστον 30 πόντους και παίρνει 10 ριμπάουντ σε ένα παιχνίδι, όπως αναφέρει το «ESPN Stats & Information research». Ο τραυματίας ηγέτης των Ουόριορς το είχε καταφέρει αυτό στις 10/02/2010.

Μάλιστα, δεν δίστασε να εκθειάσει τον rookie της ομάδας, βλέποντας τον αγώνα από τον καναπέ του σπιτιού του, όπως και όλη την ομάδα.

«Είναι τέλεια να σε υποστηρίζει ένας τύπος, όπως ο Στεφ Κάρι! Θα έλεγα πως η αυτοπεποίθησή μου έπαιξε ρόλο. Δεν δίνεται συχνά η ευκαιρία σε έναν rookie να παίξει 40 λεπτά κόντρα στους Μπλέιζερς των Λίλαρντ και ΜακΚόλουμ. Όταν σού δίνεται τέτοια ευκαιρία, πρέπει να κάνεις το καλύτερο!», δήλωσε ενθουσιασμένος ο Πάσκαλ μετά το ματς.

«Η αυτοπεποίθηση που έχω εγώ σε μένα, όπως και οι συμπαίκτες μου σε εμένα. Με άφησαν να βγάλω τις φάσεις μου. Και ο κόουτς Κερ κάνει το ίδιο. Προσπαθεί να βγάλει το σωστό σύστημα για μένα και να εκμεταλλευτούμε κάθε κατάσταση. Είχα και... καυτό χέρι απόψε! Επιτέλους, ευστόχησα στο πρώτο μου τρίποντο στο ΝΒΑ. Είναι ωραία να νικάς. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε σκληρά και να το απολαμβάνουμε. Έτσι ένιωσα απόψε, πως το απολαύσαμε».

ΤΟ ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΤΟΥ

Στις 24/10/2019 ο Πάσκαλ πάτησε για πρώτη φορά επίσημα παρκέ στο ΝΒΑ με την φανέλα των Ουόριορς.

Ήρθε από τον πάγκο, για να γράψει η στατιστική του 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα στην ήττα από τους Κλίπερς (141-122).

Και η παρουσία του αυτή, ήταν μόνο η αρχή...

EARLIER YEARS

On Saturday night, America got to know #Villanova's Eric Paschall (@Epaschall4), who led @NovaMBB with 24 points on 10-11 shooting.

Paschall's on the right in this photo. You probably know his AAU teammate on the left. That's Donovan Mitchell (@spidadmitchell). #FinalFour pic.twitter.com/qXR8WwWeki

— Jeff Eisenband (@JeffEisenband) April 1, 2018